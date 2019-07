Dutoit : "Quand les joueurs d'Anderlecht seront rodés, ils vont faire très mal"

Anderlecht a ouvert sa saison par une défaite 1-2 contre Ostende pour le compte de la première journée de Pro League dimanche au Lotto Park, le nouveau du stade Constant Vanden Stock. Le grand retour de Vincent Kompany au Parc Astrid ne se sera donc pas passé comme espéré.

"Après l'ouverture du score, on s'est dit que l'après-midi allait être difficile. On a réussi à marquer peu de temps après. L'ambiance était bonne, c'est top de jouer dans ce genre de stades. Jouer contre Kompany et Nasri, c'est sympa aussi. On a eu la chance de gagner, c'est super pour nous", a précisé William Dutoit à notre micro.

Et le portier ostendais de poursuivre son analyse : "Ce qui est important pour nous, et ce sera la priorité de la saison, c'est de rester organisé. On a de nouveaux joueurs, ils ont de l'expérience, ça nous fait du bien. Dans l'équipe d'Anderlecht, il y a du talent. Quand ils seront rodés, ils vont faire très mal. On est très content d'avoir disputé ce match à ce moment."