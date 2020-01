Dribble et conclusion tout en finesse, Odjidja se régale contre Genk

La Gantoise a facilement écarté le Racing Genk lors de la 23e journée de Pro League. Les Buffalos se sont imposés 4-1 à la Ghelamco Arena. Vadis Odjidja-Ofoe s'est chargé de mettre fin au suspense en fin de match. Il a inscrit le 3e but au bout d'un contre parfaitement maîtrisé.



Le capitaine gantois, lancé en profondeur par Igor Plastun s'est infiltré sur le flanc gauche avant de dribbler son défenseur et d'ajuster Gaëtan Coucke d'un petit pointu tout en finesse.



Genk, qui avait ouvert le score via Theo Bongonda, n'a rien pu faire face à la machine gantoise, toujours aussi impressionnante à domicile (dix victoires et deux partages en douze matches).