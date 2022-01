Doublé d’Undav, but de Machida (VIDEOS) : fin de stage en apothéose pour l’Union Saint-Gilloise face au CS Bruges

Force est de constater que le groupe sort fortifié de cette semaine de travail en autarcie. Le pacte scellé entre les joueurs, le staff et la direction à la mi-décembre est plus solide que jamais "Nous sommes conscients que l’on vit une saison extraordinaire, peut-être unique dans une carrière", rappelle le gardien Anthony Moris .

Cette semaine loin des affres de l’hiver belge a été bénéfique à l’ Union Saint – gilloise . Epargné par le Covid-19 (à l’exception des remplaçants Herbots et Sorinola testés positifs en Belgique avant le départ), le leader de notre championnat a travaillé dans des conditions idéales à la Manga (dans la région de Murcie). Les Saint-Gillois étaient les seuls à occuper le splendide hôtel Principe Felipe. Sous le soleil espagnol, le groupe a pu se retrouver et recharger les batteries après une année 2021 superlative. Le stage a aussi été l’occasion d’accueillir les deux nouvelles recrues : le milieu de terrain Kacper Kozlowski et le défenseur Koki Machida .

Un match avec beaucoup d’intensité, un adversaire hargneux et combatif, une collection de cartons jaunes, de l’intox auprès de l’arbitre… Bref, une ambiance de championnat, l’enjeu en moins mais le cadre, ciel bleu, 17 degrés et terrain parfait, en plus.

Dans ce contexte, l’Union a pris rapidement les choses en mains. Deniz Undav a retrouvé le chemin du but en claquant un doublé. Il a converti un penalty à la 37e avant de transformer un caviar de Dante Vanzeir, une minute plus tard.

Hotic, sur penalty, réduira l’écart avant la mi-temps.

En deuxième période, Felice Mazzù lance ses jeunes et ses nouvelles recrues.

Aligné aux côtés de Bager et Burgess dans l’axe de la défense, Koki Machida a montré de la personnalité. Le longiligne défenseur aime se projeter et défendre en avançant. De temps à autre, il s’est laissé emporter par son élan. Il devra encore apprendre à choisir ses moments et, c’est normal, travailler pour venir déloger les titulaires… Mais d’ici quelques semaines, il sera, à coup sûr, un back-up fiable. A noter que sa prestation a été récompensée par son 1er but pour l’Union consécutif à un coup de coin à la 72e minute.

Quant au grand espoir polonais Kacper Kozlowski (recruté pour 11 millions d’euros et prêté par le grand frère Brighton), il a eu du mal à trouver ses marques au milieu de terrain. Dès les premières touches, on a senti un certain feeling avec le ballon. Techniquement, le jeune polonais ne se discute pas. L’international a surtout pensé à respecter les consignes et garder sa position "Difficile juger Kacper car il vient à peine d’arriver, il doit trouver son rythme et les automatismes mais il a montré de grosses qualités techniques dans les petits espaces et c’est de bon augure", juge de manière bienveillante le capitaine Teddy Teuma.

En effet, difficile de le juger sur ce match… Kozlowski est en déficit de condition (qui sera résorbée sous peu), le milieu de terrain doit s’adapter à un nouvel environnement, un autre football et trouver sa position et ses repères dans un entre-jeu qui joue les yeux fermés. Bref, un défi pas évident mais le garçon a toutes les qualités pour rapidement devenir un joueur sur lequel compter.

Enfin parmi les notes positives, le but inscrit en fin de match par le jeune Soulaimane Berradi sur assist de… Vanzeir, encore lui. Tout le banc l'a d'ailleurs salué à vive voix.

C’est à souligner, tous les cadres sont en forme et les remplaçants ont haussé leur niveau. C’est le cas notamment de Paolucci et Amani.

Seul bémol, la sortie sur blessure à la cheville de Kaoru Mitoma. Le Japonais souffre d'une entorse à la cheville. On en saura plus quant à son indisponibilité en début de semaine prochaine.