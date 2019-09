"Double casquette et fragilité physique, c'est presque mission impossible pour Kompany"

Près de quatre mois plus tard, force est de constater que l’allumage est plus compliqué que prévu. Le noyau se cherche, l’organigramme mauve en fait de même. En neuf rencontres (huit de Pro League et une en Coupe de Belgique), le club de la capitale a décroché deux victoires, deux partages et cinq défaites. Les Bruxellois sont treizièmes du championnat belge (5 unités sur 24), une nouvelle grosse déception après l’exercice précédent qui a vu les Mauves louper la Coupe d’Europe pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Vincent Kompany - © KURT DESPLENTER - BELGA

Avant de développer : "Je m’interroge sur l’intention initiale des dirigeants. Est-ce qu’on lui a donné les pleins pouvoirs ? Y a-t-il des contradicteurs au sein du club ? Si toutes les décisions se trouvent dans ses mains, ce n’est ni une bonne chose pour lui ni pour le club. Le projet est très ambitieux, mais on est peut-être allé trop vite. N’a-t-on pas réalisé trop de changements en une fois ? On fait déjà parfois marche-arrière, comme sur le cas Adrien Trebel. Il ne joue jamais, puis il est titulaire contre le FC Bruges, puis il retourne en tribune."

L’expérimenté ancien élément de Gand, Malines, Genk ou encore d’Anderlecht avance ensuite une possibilité : "Je l’ai dit dès le début : cette double casquette joueur-entraineur me parait intenable. Couplé à sa fragilité physique, ça empire les choses, ça devient presque mission impossible. La meilleure chose, à mes yeux, c’est qu’il se concentre sur un des deux rôles. Les grands entraineurs passent par des étapes, c’est un rôle très complexe. Il est en plein apprentissage d’un nouveau métier, ce point a peut-être été sous-estimé par Vincent et la direction, qui aurait dû tenter de le convaincre de jouer encore un an ou deux avant de reprendre les rênes de l’équipe. Il a encore envie de jouer, au moins jusqu’à l’Euro. Ce choix me semblerait plus cohérent, ça lui offrirait aussi une analyse plus reposée."

Après avoir affronté Genk, le Standard, l’Antwerp et le Club de Bruges, les Mauves s’apprêtent à défier Waasland-Beveren, Charleroi, Saint-Trond ou encore Eupen dans les semaines à venir. Un programme plus clément, une occasion rêvée pour le RSCA de rebondir.