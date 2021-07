Dossier de 40 pages, Zoom de 3h, voici comment Edward Still a convaincu Mehdi Bayat

Alors que la saison de Pro League reprend la semaine prochaine, les clubs sont en pleine préparation. C’est le cas de Charleroi. A neuf jours d’affronter Ostende en déplacement, Mehdi Bayat a accordé une interview à La DH et au Groupe Rossel. Et évoque notamment son nouvel entraîneur, Edward Still. Et la manière dont il l'a convaincu en lui envoyant un dossier de 40 pages et en dévoilant sa vision dans un Zoom qui a duré 3h.

Charleroi a déjà bien recruté. Et Charleroi a déjà bien avancé dans sa préparation. Tels sont les mots choisis par Mehdi Bayat à La Dernière Heure et au Groupe Rossel pour parler du début de la saison des Carolos. Une saison où Mehdi Bayat veut revenir aux fondamentaux au niveau joueurs, tout en ayant une vision sur le long terme.

"On voulait partir avec 80% de notre effectif et c’est bien plus" commence par expliquer l’administrateur-délégué du club. Un effectif qui ne devrait pas trop bouger, sauf offre importante. "On ne doit pas vendre pour vendre. Si on reçoit une grosse offre, on l’analysera. Mais notre bonne santé financière nous donne l’opportunité de ne pas être contraint de vendre à tout prix. On peut se permettre d’attendre juin prochain."

Avec une équipe quasi au complet, Mehdi Bayat a donné de quoi bien travailler à son nouveau coach, Edward Still. Un coach qui impressionne chaque jour Mehdi Bayat.

Je vois du Roberto en Edward Still.

"C’est lui qui est venu me trouver en m’envoyant un mail à l’adresse du club. A ce moment-là, je parlais avec d’autres entraîneurs, mais il m’a envoyé un dossier de 40 pages avec son programme et ça m’a donné envie de parler avec lui. J’avais bloqué une heure dans mon agenda, finalement, notre entrevue a duré trois heures. Ce premier rendez-vous m’a d’ailleurs fait penser à mon premier entretien avec Roberto Martinez. Je vois du Roberto en Edward Still. Dans sa manière de travailler, avec son comportement vis-à-vis des joueurs, il y a beaucoup de points communs. J’ai vu beaucoup d’entraîneurs depuis que je suis à Charleroi. Edward sort du schéma classique. Il fera une grande carrière."

Je ne suis pas allé chercher Edward parce qu’il a 30 ans, mais parce qu’il est bon

Pour Mehdi Bayat, avoir choisi Edward, ce n’est pas un pari, mais une volonté de changer les choses. "Il y a une volonté d’oser, mais derrière, il y a une grande part de rationnel. Ce ne sont pas des paris. Je ne suis pas allé chercher Edward parce qu’il a 30 ans, mais parce qu’il est bon. Et c’est une manière de se différencier des autres."

Et pour se différencier, Mehdi Bayat a voulu créer un département performance et a notamment choisi de travailler avec Jacques Borlée. Une nouvelle structure est mise en place, proche de celle de la Fédération belge. "On souhaite mettre en place une structure à l’instar de ce qu’a réalisé Roberto Martinez à la Fédération. Si Edward doit un jour nous quitter, on veut qu’il y ait des fondations solides qui ne reposent pas uniquement sur l’identité de l’entraîneur. On veut travailler sur le long terme pour faire franchir un palier au Sporting."

Charleroi se déplace à Ostende le samedi 24 juillet à 20h45. Un match qui permettra d’en voir un peu plus sur la méthode Edward Still.