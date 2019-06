Djenepo à Southampton, ça se précise

FC Séville - Standard : Le Résumé du Match - Europa League - Groupe J - 20/09/2018 Le Standard s'est lourdement incliné sur la pelouse du FC Séville (5-1) ce jeudi lors de son entrée en lice dans la phase de poules de l'Europa League. Le triple vainqueur de la compétition, grand favori du Groupe J, a profité des erreurs techniques et du manque de saine agressivité des Liégeois pour dérouler et se réconcilier avec son public après ses deux récentes défaites en Liga. Les troupes de Michel Preud'homme, rapidement menées après l'ouverture du score signée Ever Banega (8' 1-0), ont cru l'exploit possible durant... 114 secondes. Mais après l'égalisation méritoirement obtenue par Moussa Djenepo (39' 1-1), Franco Vazquez a ramené les Liégeois les pieds sur terre (41' 2-1). Les Sévillans ont ensuite déroulé en seconde période, grâce à Wissam Ben Yedder (49' 3-1, 70' 4-1) et Ever Banega, sur penalty (74' 5-1). Une victoire qui ne souffre au final d'aucune contestation.