Dix Carolos "solidaires" ont décroché une victoire "héroïque" à Ostende

Charleroi a été chercher son sixième succès de la saison à Ostende. A dix, les Carolos ont fait preuve de solidarité avant de faire mal – comme souvent – en contre-attaque (0-1). Les voilà dans le Top 6. Sans s’emballer.



Les Zèbres ont maîtrisé le début de rencontre jusqu’à l’exclusion de Modou Diagne. "Etre réduit à dix c’était difficile. Mais on s’était dit qu’il ne fallait rien lâcher et qu’on aurait quelques contres à jouer", confie Nicolas Penneteau. "L’erreur est humaine. Il n’a pas eu de chance. On a dit aussi dans le vestiaire qu’il fallait se battre pour lui. On est un groupe soudé. On essaie de corriger les erreurs et avec l’équipe et la mentalité de passer outre. Il y a eu un peu le feu dans mon rectangle. J’adore ça. J’adore aussi quand les mecs se défoncent devant moi. Et quand on se défonce autant on a souvent le résultat au bout.



"Le coach nous a dit à la mi-temps que si on gagnait, on serait héroïque. Je pense que c’est le mot qu’il faut utiliser pour qualifier cette victoire. C’est notre 3e clean-sheet d’affilée, cela me fait énormément plaisir en tant que défenseur et capitaine de l’équipe", complète Dorian Dessoleil.



Les circonstances du match rendent la victoire encore plus belle. "On a dû être organisé et jouer le contre. Quand on l’emporte à dix contre onze, avec la mentalité, c’est toujours quelque chose d’extraordinaire. Je suis content pour eux, la dépense d’énergie ait servi à quelque chose", souligne Karim Belhocine.



Au moment de l’exclusion le coach carolo a tout de même dû encaisser le coup avant de rebondir. "Je me suis dit 'il va tout m’arriver dans ma carrière' d’entraîneur. En tant que coach, il faut tout de suite se remettre en selle et montrer qu’on y croit. Et alors les joueurs y croient aussi. On avait déjà eu le cas à Anderlecht et on avait réussi à l’emporter. Ils l’ont fait ensemble."



Les Carolos ont gagné "à la Charleroi". "Je suis très content d’avoir une équipe qui sait contrer. Mais on travaille pour avoir les deux. Et il y a beaucoup de matches où on a eu la possession. Mais c’est vrai que, même quand on l’a, on marque en contre-attaque", reconnaît Belhocine.



Fort de ses trois succès de rang, voilà le Sporting quatrième au classement. "C’est provisoire mais c’est bien. Les joueurs ont montré qu’ils formaient un groupe et qu’ils voulaient aller le plus haut possible ensemble. C’est ça qui est le plus plaisant, le plus gratifiant et qui me rend heureux", insiste le coach. "Il faut continuer notre série, la saison est longue", poursuit Penneteau sur le même ton. Dessoleil ne dit pas autre chose. "Il va falloir rester les pieds sur terre".



Les Zèbres ont pu compter sur le soutien de nombreux supporters. "Un mardi soir, il y a le vent de la cote et il fait un petit peu froid et ils sont là pour nous encourager. J’espère que les joueurs leur rendent comme ce soir à chaque fois."