Division 1B - Enzo Scifo viré de Mouscron !

Enzo Scifo entraîneur de Mouscron, c'est fini : miné par de très mauvais résultats (aucune victoire et une dernière place en D1B) et de nombreuses tensions en interne et avec les supporters, le club hurlu a décidé de mettre fin à la collaboration avec son coach. L'intérim sera assuré par Philippe Saint-Jean, le patron du Futurosport.

Ci-dessous le bref communiqué de l'Excelsior Mouscron. "Après de longues discussions entamées suite à la défaite enregistrée en match amical face à Mandel United, les dirigeants mouscronnois sont arrivés à la conclusion qu’ils devaient se séparer de leur entraîneur. Enzo Scifo a donc été démis de ses fonctions ce jeudi en fin de matinée. Il sera remplacé par le duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes pour le déplacement de ce dimanche à Lommel."