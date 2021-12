Dino Hotic régale à distance face à Seraing et s’offre un but brontosauresque - Pro League -... Un coup franc rapidement joué, un Guillaume Dietsch qui patauge loin de son but et un Dino Hotic qui ne se pose pas de questions après les deux rebonds du ballon : les rares supporters du Cercle de Bruges présents au Jan Breydelstadion sur le coup de 19h05 ce mardi ne regretteront pas de sitôt leur choix de se rendre au stade malgré l’horaire assez inhabituel de cette rencontre face à Seraing !