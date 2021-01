Dimitri Lavalée, une erreur de management dont le Standard a tiré les leçons

Dans la foulée de l'annonce faite par le Standard du départ de Dimitri Lavalée pour Mayence, Michel Preud'homme exprime ses regrets en conférence de presse. "Le club a fait de gros efforts pour le garder. On a l’impression d’avoir été mené en bateau et que depuis le début, le choix était fait : partir du Standard". C'est qu'au coeur du mois de décembre 2019, Lavalée s'installe dans la défense. En l'absence de Zinho Vanheusden, celui qui a fait toutes ses classes à l'Académie laisse une belle impression pour sa première à Francfort. Mais alors qu'il commence à enchaîner les prestations, une crainte apparaît : le joueur n'a toujours pas resigné, et peut donc partir gratuitement en fin de saison. Les négociations traînent, les parties s'agacent et le divorce claque le 20 janvier 2020 : Lavalée décide de quitter le club dans lequel il a passé tout sa vie de footballeur. Son agent, Michel Thiry, rembobine : "à partir du moment où tu passes 16 ans dans un club et que tu prends une autre direction, c'est que la décision a été mûrement réfléchie. Ni Jankovic, ni Sa Pinto, ni Preud'homme ne lui ont fait confiance. Il a d'abord été barré par Kosanovic, puis on a même fait redescendre Bokadi comme défenseur central plutôt que de le faire jouer lui."