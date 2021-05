Dimitri Lavalée prêté un an de plus à Saint-Trond

Mayence et Saint Trond ont trouvé un terrain d’entente pour prolonger le séjour de Dimitri Lavalée au Freethiel. Le défenseur, formé au Standard, est prêté un an de plus aux Canaris.



Revenu en Belgique en janvier, Lavalée a disputé 13 rencontres avec le STVV : 11 en Pro League et 2 en Coupe de Belgique.



Le joueur originaire de Soumagne a relancé sa carrière après une période difficile à Mayence. Transféré l’été dernier, il n’avait pas participé à la moindre rencontre avec l’équipe première et avait dû se contenter de quatre apparitions avec la réserve en Regionalliga Südwest.



Il est encore lié avec le club allemand jusqu’en juin 2024.