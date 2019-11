Dimitri De Condé sur le limogeage de Felice Mazzu : "On voyait que cela n'avançait plus"

"Felice Mazzu n’est plus l’entraîneur du KRC Genk". Le club champion de Belgique de football a officialisé mardi sur son site internet, après le retour de l’étranger de son président, une nouvelle qui semblait inéluctable après la défaite à domicile des Limbourgeois dimanche contre La Gantoise 0-2.

Nous avons contacté Dimitri De Condé, le directeur sportif afin de faire le point sur le licenciement de Felice Mazzu. "Ce n’est pas la défaite face à La Gantoise qui a été décisive" explique le directeur sportif au micro de Manu Jous. "On cherche notre meilleur niveau, individuellement mais aussi collectivement. Et là, on n’a pas encore trouvé un équilibre dans l’équipe qui nous permet d’être confiant pour le futur. Il y avait des doutes émis par le public mais aussi dans le vestiaire. Tout cela fait qu’on a dû prendre cette décision difficile."

Pour Dimitri de Condé, au-delà des résultats, la manière n’était pas présente. "Il y avait une certaine pression car on a gagné le titre l’an passé. Il y avait de l’ambition. Dès que les résultats ne sont pas là, mais surtout que la manière n’est pas constante, la pression augmente. Cela a fait qu’on a pris cette décision. On ne peut rien reprocher à Felice, il a tout fait. C’était une situation particulière pour lui. Il n’était pas dans son environnement, dans un club avec plus de pression. Il a essayé et on l’a soutenu. Mais finalement, on voyait que cela n’avançait plus."

Est-ce qu’il y a eu une erreur de casting à l’origine ? "Ce n’est pas au niveau organisationnel ou défensif. On ne trouvait pas l’équilibre. Il ne faut pas oublier qu’on a perdu quelques joueurs. On savait dès le début que la tâche n’était pas facile et qu’il fallait trouver un équilibre" explique Dimitri De Condé. "Il y avait une attente du public au niveau de la manière mais surtout au niveau des résultats. On savait que cela n’allait pas être évident. Mais on ne voyait plus l’identité de Genk les dernières semaines."

La place est désormais vacante à la tête de l’équipe professionnelle. Dimitri De condé ne veut pas citer de nom et reste sur un profil type pour le successeur de Felice Mazzu. "Cela doit être quelqu’un d’expérimenté. Mais ce ne sera pas facile. Nous ne sommes pas dans une situation évidente. On doit bien réfléchir" termine l’ex-joueur du Standard. "Il faut retourner aux bases, que les joueurs qui doutent retrouvent la confiance. Il faut un entraîneur qui recrée un collectif parce que les qualités individuelles sont là."