Dimitri de Condé: "Nous ne pouvons pas dire si Sander Berge sera encore à Genk le 1er février"

Pour le Racing Genk, les derniers jours du mercato risquent d'être agités par les rumeurs de transfert autour de Sander Berge. "Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui si Sander Berge sera encore à Genk le 1er février", a confié le directeur sportif Dimitri de Condé, mardi, lors de la présentation des nouvelles recrues Eboue Kouassi et Thomas Didillon. "Il y a beaucoup d'intérêt. Les montants sont extrêmement élevés par rapport aux normes belges."

Berge intéresse notamment Sheffield United. "Le travail n'est pas terminé avant le 1er février. Il y a du mouvement autour de nos joueurs, également autour de Sander Berge, ce n'est pas un secret. Cette question fait pour l'instant l'objet de discussions en interne, également avec le joueur. C'est toujours très important, peut-être même le plus important", a expliqué De Condé. "Les montants sont extrêmement élevés pour les normes belges et cela rend le dossier très complexe. Le joueur est également important et on parle beaucoup avec lui."

Outre Kouassi et Didillon, Genk a recruté durant ce mercato aussi les médians Kristian Thorstvedt (Viking) et Mats Daehli (Sankt Pauli). Le buteur Ally Samatta est parti à Aston Villa. En cas de départ de Berge, Genk pourrait recruter encore un joueur. "En fonction de cela, il peut encore se passer quelque chose", indique De Condé. "En dehors de cela, nous avons assez de qualités. Nous avons vécu cela l'an passé aussi avec Pozuelo, d'autres gars se lèvent et tu as une nouvelle ambiance dans le vestiaire."