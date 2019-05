Dimitri de Condé: « Nous espérons garder Clement à Genk »

Philippe Clement a été le grand architecte du titre de champion de Belgique du Racing Genk cette saison. En un an et demi, il a transformé une équipe qui peinait à se qualifier pour les playoffs 1 en un champion solide. Logiquement, le coach des Limbourgeois attire les autres clubs et pourrait quitter le navire la saison prochaine.

Clement est toujours resté vague quant à son futur à la Luminus Arena alors que les rumeurs qui font de lui le successeur d'Ivan Leko au Club de Bruges continuaient à alimenter ce flou. "Philippe est une belle personne, un vrai vainqueur. J'ai une superbe relation avec lui", a déclaré Dimitri de Condé, directeur technique de Genk. "S'il devait nous dire que son cœur lui impose de partir autre part, nous respecterons cela. Le Racing Genk ne disparaîtra pas après Philippe Clement. Nous espérons bien sûr qu'il reste avec nous. C'est un entraîneur super, il tire le meilleur des joueurs pour mener l'équipe vers le haut. C'est un grand entraîneur."

De Condé ne devra pas seulement s'employer pour retenir Philippe Clement mais devra également résister aux offres qui seront certainement faites aux très convoités Sander Berge et Leandro Trossard. "Quoiqu'il se passe, nous disposerons d'une très bonne équipe la saison prochaine", a assuré De Condé qui est en passe de conclure "deux grands accords".