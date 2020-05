Dimata, absent des terrains depuis un an, est à nouveau "complètement en forme"

Qui est Landry Dimata ? (Portrait) - La Tribune - 15/05/2017 Invité de La Tribune, Landry Dimata, la révélation de la saison à Ostende, est promis à un bel avenir. Après une saison passée à la Côte, le jeune attaquant est déjà annoncé à Wolfsburg mais il tempère. "Je n'ai encore fait de choix. J'essaye d'accélérer ma rééducation pour pouvoir jouer les 2 ou 3 derniers matches. Je ne veux penser qu'à la fin des Play-offs. Quand on est jeune, on peut avoir la tête qui tourne, je veux donc me concentrer sur la fin de la saison. je me plais à Ostende et je suis sous contrat là-bas jusqu'en 2020", a-t-il expliqué. Impressionnant sur le plan physique et technique, Dimata fait preuve d'une grande maturité alors qu'il n'a que 19 ans. A Ostende, il a trouvé les conditions idéales pour pouvoir s'imposer.