Dimanche contrasté pour le Standard qui s'impose contre Ostende mais perd Vanheusden

Sevré de victoire depuis le 4 octobre, le Standard a difficilement sorti la tête de l’eau ce dimanche en venant à bout d’une coriace équipe d’Ostende (1-0).

Dominés par séquences entières, les Liégeois ont eu le mérite de laisser passer l’orage côtier avant de hausser leur niveau en seconde mi-temps et d’inscrire ce but salvateur en toute fin de match grâce à un coup de casque de Noé Dussenne.

Malgré ces trois points qui risquent de faire du bien au moral, cette victoire pourrait garder un arrière goût terriblement amer puisque les Liégeois ont perdu leur capitaine, Zinho Vanheusden, lourdement touché au genou et sorti sur civière. Les Rouches profitent néanmoins de cette victoire pour se replacer à la 3e place, à un point de Charleroi. Ostende est 10e.

Le résumé du match :

Invaincu depuis 7 matches, Ostende est en confiance et ça se voit. Les Côtiers jouent sans complexe et pressent très haut. Première alerte après 9 minutes avec une tête de Gueye sur corner mais son coup de casque flirte avec le poteau de Bodart.

Asphyxié, le Standard tente de reprendre ses esprits. Boljevic s’échappe côté droit et centre. Son offrande touche (fortuitement ?) le bras de Tanghe. Pénalty pour les Rouches ? Non, l’arbitre ne bronche pas.

Toujours aussi serein, Ostende reprend son travail de sape et s’installe dans la moitié de terrain des Rouches. Sur un centre à ras de sol, Gueye pense même ouvrir la marque d’un envoi à bout portant devant Bodart mais l’attaquant sénégalais est finalement signalé hors-jeu.

Dans la foulée, le match est interrompu pendant de longues minutes après un cri déchirant la nuit noire de Sclessin. Celui de l’infortuné Zinho Vanheusden, au sol, lourdement touché au genou après un contact anodin avec Gueye au début de la phase. En larmes, le jeune Diable rouge quitte la pelouse, Laifis monte au jeu.

Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la sortie prématurée de son capitaine sort le Standard de sa léthargie. Conscients qu’ils doivent hausser leur niveau de jeu, les Rouches répliquent. Tour à tour, Amallah et Dussenne bombardent Hubert… sans succès.

Les débats s’équilibrent et on assiste enfin à la guerre de tranchées promise. Le Goliath liégeois, talentueux mais sans victoire depuis le 4 octobre, face au David côtier, en confiance mais plus rustre dans son jeu.