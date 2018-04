Dieumerci Ndongala : "Quand t'es malheureux, ton football, il meurt…"

Blessé à Gand, relégué au Standard, il flambe à Genk après avoir douté de sa capacité pour le haut niveau. Recrue triomphante d’un mercato hivernal souvent boiteux, il évoque Preud’homme, un transfert en Chine, Iniesta et Damso. Sans oublier Bob l’Eponge, la patte de Sa Pinto, "Mister Tranquille" et un clown nommé Carcela. Ni surtout… un trafic de pizzas à l’Académie. Dieumerci Ndongala passe " Sur le Gril ".

Ils n’ont perdu qu’un match en Play-Offs 1, ce sont les seuls à y avoir battu un Standard en pleine bourre : avec un peu d’efficacité face au but, les Genkois pourraient déjà caresser la 2e place. Car côté contenu, les observateurs sont unanimes. "On nous dit souvent qu’on produit le meilleur football de ces Play-Offs 1" explique Dieumerci Ndongala. "Avec les joueurs qu’on a, on est obligé de pratiquer le passing et les combinaisons. Pozuelo est un prodige, il a le jeu typique de la Liga, quand je suis arrivé j’ai mis du temps pour savoir s’il était gaucher ou droitier tant il est bon des deux pieds ! C’est l’ADN du club : quand je vais voir les matches de jeunes ici, c’est le même goût du jeu, le foot à l’espagnole qui me fait rêver. D’ailleurs, ma famille surnomme Clement ‘Guardiola’ pour sa philosophie de jeu, son crâne rasé et sa prestance en costume. Pozuelo, c’est ‘Iniesta’ et Zeghorova c’est ‘Messi’. Moi, je suis trop petit pour avoir un surnom, on m’appelle juste ‘Didi’. D’ailleurs, si j’avais un surnom du Barça, tous mes potes m’abattraient : on est tous pour le Real." (rires)

Avant de recevoir Bruges ce vendredi soir ("Le Club mérite son titre, si le Standard avait gagné au Breydel dimanche il resterait du suspense mais là, le championnat est joué"), l’ex-Carolo se souvient de ses mois de galère. "À Gand j’ai eu la malchance d’être blessé, au Standard je n’ai jamais su me libérer et faire parler mes qualités. Mais je n’en veux pas à Sa Pinto : il ne m’a pas demandé de partir, c’est moi qui devais retrouver confiance et me prouver que j’avais le niveau d’un grand club, car j’ai bien gambergé. Dans ces moments-là, il faut s’entourer des bonnes personnes qui vous transmettent des ondes positives. À Genk, j’ai voulu d’abord parler au coach qui m’a assuré qu’il comptait sur moi : Philippe Clement lui-même était nouveau au Racing et a posé de nouvelles bases pour tout le monde. C’est un coach positif qui axe tout sur la communication. Cela a accéléré mon intégration, même si je suis un gars facile : d’ailleurs, les kinés m’appellent ‘Monsieur Tranquille’. (rires) Aujourd’hui, la ‘Ndongalife’ va bien : j’ai retrouvé la confiance."

Rouche amer…

Car le Bruxellois ("Comme pour tous les jeunes de la capitale, Anderlecht était mon club-référence, mais j’ai quand même choisi de rejoindre l’Académie du Standard, ce club me tient toujours à cœur aujourd’hui… même si je ne veux pas de problèmes avec mes supporters", sourit-il) garde un goût amer de Sclessin, où il a été formé et où il est revenu… sans le succès escompté. "À l’entraînement j’étais dans les meilleurs, mais ça ne sortait pas en match, je ne sais pas pourquoi, et le public m’a un peu chahuté. Le contexte a changé aussi : l’équipe n’est plus la même qu’au 1er tour et après des moments difficiles, Sa Pinto a vraiment bâti un groupe derrière lui. Je garde tous mes amis là-bas, de même que tous les Congolais de Charleroi. Quand j’ai marqué à Charleroi, ça m’a fait un petit pincement : Mehdi Bayat m’a dit ‘Non, Didi, pas toi…’ (rires). Mais que voulez-vous, c’est la compète. À Gand, j’ai créé moins d’affinités, mais je reste en contact avec Thomas Foket et Moses Simon. Le fait d’avoir joué dans 3 autres équipes des Play-Offs 1 me donne un atout : je connais les faiblesses de chacun, vu que je me suis entraîné avec eux. Mais l’inverse est vrai aussi : les adversaires savent comment me prendre. "

Et tant qu’à parler des hommes de ce Play-Offs 1, il en est trois à Sclessin qui font vraiment exploser les défenses : Edmilson, Carcela et Emond. "Junior est le meilleur joueur actuel de Belgique. S’il continue comme ça, il peut rêver de la Coupe du Monde avec les Diables. Carcela, lui, est au-dessus du lot : c’est un vrai clown, il rigole toujours et ne se met jamais la pression, c’est son atout. À Liège, Mehdi est chez lui et il revit. Il mérite une plus grande carrière mais peut-être ne supporte-t-il pas la discipline des grands clubs à l’étranger. C’est la culture de la rue, il a besoin de s’amuser et de respirer. Emond, lui, marquera partout où il passe… même chez les Diables. Il a ça en lui : déjà en D3, je jouais à La Louvière, Renaud à Virton, et il nous ennuyait chaque fois. Le départ d’Orlando Sa l’a libéré. Il sent la confiance de chacun, il n’a plus peur de se faire évincer s’il rate un match : Renaud n’a plus cette flèche derrière lui qui le faisait jouer comme un robot par peur de mal faire."

Un retour comme MPH ?

Car oui, une carrière tient à peu de choses : avant de signer à Gand, Ndongala devait le faire… à Bruges. "Oui, j’ai rencontré les dirigeants brugeois, Preud’homme me voulait absolument. Son 4-3-3 avec de vrais ailiers m’attirait, c’était l’équipe avec Izquierdo et Refaelov. Ça ne s’est pas fait, je n’ai pas de regrets… même si le retour annoncé de Michel au Standard pourrait faire mes affaires, on verra. (sourire) Mais je ne suis pas naïf : les Play-Offs 1 sont une belle vitrine, c’est une manière de se replacer dans le radar. Pour mon avenir aussi, c’est important puisque je suis à Genk en prêt. On verra si le Racing lèvera l’option. Si Mogi me propose un transfert en Chine ? (rire) Si je dis que ça ne m’intéresse pas, je vous mens. Une carrière en foot, c’est long et court à la fois. Et si des joueurs comme Carrasco et Witsel sont là-bas, ce n’est pas un hasard. Mais il faut trouver le bon équilibre avec le plaisir : si t’es malheureux dans un championnat en bois, ton football, il va mourir…"

Un retour au Standard, auquel il appartient toujours, ce serait aussi le souvenir de quelques joyeuses guindailles. "Avec Pollo Mpoku, on commandait des pizzas sur le compte de l’internat car la nourriture y était toujours froide. Après un temps, on s’est fait repérer car on passait de grosses commandes : on n’était pas radins, il y en avait pour tout le monde (rires). Quand je voyais le numéro de Dominique D’Onofrio s’afficher sur mon téléphone, je savais que ça allait être ma fête… On a été exclus de l’internat pendant un mois, on est allés dormir chez la Maman Carcela. Demandez à Michy (Batshuayi) aussi, il était souvent puni… Mais Dominique était un gars magnifique, beaucoup de jeunes du Standard lui doivent leur réussite. L’Académie offre une structure exceptionnelle, c’est quand on va jouer ailleurs qu’on en prend conscience."

Dragon Ball

De cette génération sont donc sortis des Carcela, Benteke, Mpoku… et Basthuayi. "Michy est le meilleur joueur que j’ai côtoyé : il a tout, pied droit, pied gauche, puissance, vitesse, et il a la technique du joueur de mini-foot. On ne le voit pas en match car il privilégie l’efficacité, mais quand il joue avec nous, il nous montre sa palette. Il pourrait jouer au milieu, en 6 ou en 8, et distribuer le jeu. Il défend aussi très bien… s’il le veut. Ne vous inquiétez pas, Michy sera retapé pour le Mondial, car il a très envie d’aider les Diables. Et puis ça reste un numéro : avec lui je me suis farci tous les épisodes de Bob l’Eponge… Il est aussi dingue de Dragon Ball Z, il a une vitrine pleine de figurines chez lui !"

Dans ces moments libres aussi, Ndongala a ses petits loisirs : il rappe sous le pseudo de DMC. Ou plutôt il rappait. "Je n’ai plus trop le temps avec les matches, mais j’écris toujours pour les autres : j’ai créé un petit label pour soutenir des jeunes. La musique, c’est ma vie : je suis inspiré par la mélodie qu’on me donne, puis j’écris les paroles, parfois dures, parfois plus tendres. J’ai même écrit une chanson pour mon agent Mogi Bayat : ‘Si jamais t’as un problème, appelle Mogi, laisse-le faire... Si ton club a un problème, appelle Mogi, laisse-le faire...’ (rires) L’Union Belge aurait dû faire appel à moi pour l’hymne des Diables en Russie ! (clin d’œil) Mais cette polémique avec Damso est regrettable. Le rap d’aujourd’hui n’est plus le rap de l’époque qui parlait des quartiers avec des mots durs. Le rap actuel est moins hardcore, plus ‘variété française’, plus commercial, plus mélodique : c’est du fun où les textes comptent moins."

Merci… là-haut

Revenu de nulle part sportivement, Dieumerci Ndongala sait que dans la vie comme en foot, la roue tourne vite. Son destin, il lui doit d’ailleurs… son prénom. "Mes parents m’ont appelé ‘Dieumerci’ en gratitude, car j’ai vu la mort de près à ma naissance. Je suis né prématuré à Kinshasa, l’hôpital n’était pas équipé de couveuses. Mon père m’a emmené à des kilomètres dans un hôpital qui était fourni, j’y suis arrivé dans des conditions de survie. J’ai été sauvé grâce à une couveuse qui provenait peut-être d’un don de quelqu’un."

D’où ce désir de donner à son tour. "J’ai créé une Fondation pour aider les hôpitaux et les familles, on va en juin à Kinshasa avec du matériel médical. Mon fils a aussi connu une naissance difficile, il souffrait de problèmes cardiaques et on a presque dû avorter. Ces expériences font de nous des survivants : je ne me laisserai jamais abattre par des contretemps, mon fils est comme ça aussi, c’est un vrai battant. Au vestiaire, certains chipotent parfois car ils n’ont pas la paire de Nike qu’ils veulent : sans juger personne, ils oublient qu’on vit dans le luxe ici. Mais ils doivent faire leur propre apprentissage…"

De quoi effectivement garder les pieds sur terre. Que son destin à lui se trouve à Genk ou ailleurs…

