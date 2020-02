Dieumerci Mbokani, triple buteur contre Ostende, envoie l'Antwerp en play-offs 1

L’Antwerp a dominé Ostende dans le cadre de la 28e journée de Pro League. Les Anversois se sont imposés 3-1, grâce à un Dieumerci Mbokani à l’efficacité retrouvée. Les voilà qualifiés pour les play-offs 1.



Mbokani n’avait inscrit qu’un but en 540 minutes en 2020. Dieu a fait deux fois mieux lors des… cinq premières minutes face à Ostende. Porté par son buteur, l’Antwerp n’a pas été inquiété par le KVO.



L’attaquant congolais a encore soigné ses stats en deuxième période. Il a inscrit son 18e but de la saison en Pro League et rejoint Jonathan David en tête du classement des buteurs. Ronald Vargas a fixé le score final dans les arrêts de jeu.



L'Antwerp est troisième avec 50 points alors que les Côtiers sont 14e avec 22 points, deux longueurs de plus que Waasland-Beveren, lanterne rouge.

Dimanche, le champion en titre Genk (7e) accueillera le leader du Club de Bruges sur le coup de 14h30 alors que le derby wallon entre Charleroi (5e) et le Standard (6e) débutera à 18h. Enfin, le duel entre le Cercle de Bruges (15e) et La Gantoise (2e) viendra ponctuer cette antépénultième journée de phase classique.