Dieumerci Mbokani, Soulier d'Or de la Tribune et Dieu du Temps

Dauphin malheureux de Hans Vanaken au référendum du Soulier d’Or, Dieumerci Mbokani connaît un automne de carrière plutôt percutant. A 34 ans passés, le Congolais livre sans doute la meilleure saison de sa carrière, compte tenu justement de ses artères vieillissantes. Cible des défenseurs, moins vif que par le passé, "Dieu" compense ses atouts en baisse par une science du jeu et une efficacité sans égales.

La réussite de l’Antwerp, qualifié pour les Play-Offs 1 l’an passé, c’était déjà Mbokani. La confirmation du Great Old cette saison, c’est encore lui – et plus encore. En 28 matches (toutes compétitions confondues) depuis l’été, Mbokani a tendu les filets adverses à 19 reprises et servi 10 assists : il a donc été décisif toutes les… 87 minutes. Et a rapporté 18 points sur les 42 du Matricule 1 en championnat : appelez-le donc "Monsieur 40%" !

Ce total surpasse celui de l’exercice 2012, qui lui valut son seul Soulier d’Or à ce jour, doublé d’un titre de Footballeur Pro décerné par ses pairs : sous la vareuse anderlechtoise, le Congolais rentrait buts et/ou assists chaque tranche de 98 minutes. L’été 2011, Mbokani était revenu au parc Astrid, où il devait remplacer le jeune Romelu Lukaku parti pour Chelsea, pour un deuxième passage bien plus glorieux que le premier – on y revient plus bas.

Trop cher au Lotto

Le troisième n’aura pas eu lieu : cité au parc l’été dernier, domicilié toujours à quelques corners du Lotto Park, Mbokani a été jugé trop cher par le tandem Marc Coucke – Michael Verschueren… sans qu’il n’y ait eu de véritable négociation. Le désir le plus cher du Congolais était pourtant de revenir "à la maison" comme il le dit lui-même : depuis le fort soutien du Sporting et de ses fans lors de la mort subite de son jeune fils David, Dieumerci a définitivement posé son cœur auprès de Saint-Guidon. Au point que son autre fils joue en jeunes à Neerpede – et aurait même hérité, dit-on, de l’un ou l’autre talent de son daron.

Nonchalant quand le ballon est loin de lui, piètre au pressing négatif, invisible aux interviews, Mbokani se mue en vrai guerrier dès que son équipe entre en possession en zone offensive et qu’il approche des 16 mètres opposés. Pur avant-centre de formation, aimanté par le but adverse, il évolue aujourd’hui dans un rôle libre, se décalant sur le côté gauche en parfaite connexion avec son comparse (dans le talent et la folie…) Didier Lamkel Zé.

Car malgré ses traits impassibles, Dieu fonctionne à l’affectif, en authentique Afro : réuni à Anvers avec Laszlo Bölöni, il a retrouvé celui qui, au Standard, lui laissait brosser un entraînement… quand il n’y coupait pas les cônes ou multipliait les retards sans passer par la case "Amendes". Oui puisque, le match venu, Dieu marquait. Et marque toujours.

Talent perdu

En 2006, au parc Astrid, le tableau était bien différent : le jeune Mbokani piaffait déjà d’impatience et d’ambition, mais le duo Nicolas Frutos – Mémé Tchité avait la préséance auprès du coach, un certain… Frankie Vercauteren. Et le Congolais, livré à lui-même, de claquer la porte de Saint-Guidon, y laissant un appartement délabré… et amenant par là même le Sporting, furieux d’avoir laissé filer un tel talent, à lancer sa fameuse cellule sociale.

La saison qui suivait, 2007-08 donc, Dieumerci ramenait le titre à Sclessin après 25 ans de disette… puis grattait le doublé douze mois plus tard. Un double exercice ponctué de 50 buts et 21 assists : un rendement toutes les 136 minutes, en deçà néanmoins de ses chiffres bruxellois et anversois.

Multititré avec ses clubs respectifs (5 titres et une Coupe en Belgique, 2 championnats, une Coupe et une Supercoupe d’Ukraine avec le Dynamo Kiev pour lequel il a empilé 31 goals en 77 matches), Dieumerci est en bisbrouille avec les trophées individuels, malgré son statut de soliste. Longtemps boudé au Soulier d’Or (il évoqua même un "racisme" des votants), boycottant même le… Soulier d’Ebène quand il n’y fut pas plébiscité, il décrocha enfin la godasse dorée en janvier 2013. Avec trois boulevards d’avance sur son dauphin Jelle Vossen : 401 points, pour 178 à l’actuel réserviste brugeois.

Tout près du carnage

Informé de sa victoire alors qu’il disputait la CAN avec ses Léopards, Mbokani a depuis claqué la porte de son équipe nationale, une longue relation tissée de nombreux coups de sang. Dont cet épisode resté célèbre : le Congolais était en partance pour sa Sélection, le 22 mars 2016 à Zaventem, quand les bombes meurtrières des terroristes semèrent le chaos… Occupé sur son téléphone à l’extérieur, Dieu le bien nommé échappa au carnage.

Baptisé Dieudonné à l’Etat-Civil, mais renommé Dieumerci par sa mère par fierté d’avoir accouché d’un 2e garçon, Dieudonné Mbokani Bezua garde néanmoins une tache sur son CV : celle de ne jamais avoir réellement honoré à l’international son talent tant autoproclamé.

L’intéressé a toujours estimé être configuré pour les plus grandes écuries de Premier League : au final, il n’affiche qu’une quarantaine de caps, grattées pour Norwich et Hull City… mais relégués lors de ses passages. Ne parlons même pas de ses city-trips de forme à Monaco et Wolfsburg. Le talent ne suffit pas : son apparente arrogance, ses réguliers coups de gueule et son indiscipline chronique lui jouèrent des tours sans pardon à ce niveau.

Mbokani est né un 22 novembre (1985). Comme Marouane Fellaini, Oscar Pistorius, Boris Becker, Charles De Gaulle et Scarlett Johansson. Il a la détente et le punch du premier face au but. Les foulées mécaniques du deuxième. Le smash et la volée du troisième. Le flair et la ruse du quatrième. Mais dribblé par Vanaken au Soulier d’Or, il n’a pas eu l'occasion de happer le glamour de la cinquième, via un 2e espadrin de strass et paillettes. Qu’importe : c’est sur le vert et chaussé de studs que Dieu reste le plus habile.