Diego Lopez : "Trouver de la stabilité et respecter la culture de Mouscron et après, donner du spectacle"

Ce dimanche soir dans Complètement Foot, Pascal Scimè en a profité pour interviewer Diego Lopez. Et le directeur sportif de Mouscron en a profité pour aborder le début de saison de Mouscron, qui n’est pas celui attendu.

"C’est vrai qu’on a que trois points, on ne se cache pas. Mais on commence quelque chose de différent, avec notamment un nouveau coach. On a eu des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato et ils vont amener quelque chose. On a une équipe plus mature qu’en début de championnat" commence Diego Lopez.

Et d’ajouter sur le championnat belge : "On n’a pas sous-estimé le championnat, car on fait du scouting depuis de nombreuses années. Et comme tout projet qui commence, le début est toujours difficile. Pour nous ça a été une période compliquée. On finalise la première phase de championnat pour le club avec pas mal de nouveaux. Et avec le coronavirus, ça rajoute aux difficultés. Mais ça doit nous servir de leçon mais ça va nous servir à être plus fort pour la suite de la saison."

Plus fort, il le faudra. Car avec seulement trois points, Mouscron est bon dernier en Pro League et doit se ressaisir.

"Oui c’est vrai, mais si je dois retenir quelque chose, c’est l’optimisme, l’énergie positive qu’il y a au club. C’est dommage qu’on n’a pas pu jouer des amicaux pendant la trêve, mais je crois que l’équipe est prête et la priorité c’est toujours de gagner les matches."

Gagner pour se maintenir et gagner pour enfin pouvoir lancer une identité à Mouscron. Une identité qu’il faudra créer petit à petit.

"Si on regarde Lille et la direction sportive avec Ocampos, il y a une identité et stabilité. On commence à devenir plus fort avec ballon et on veut y arriver avec Mouscron. Mais à court terme, on veut trouver de la stabilité et respecter la culture de Mouscron, le travail et l’intensité. Et après, on veut commencer à donner du spectacle avec des joueurs avec des qualités."