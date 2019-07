Didillon pisté par Rennes, opportunité de plus-value pour Anderlecht

Thomas Didillon et son "Baraki" pour préfacer le Clasico - La Tribune - 29/01/2019 Thomas Didillon était l'invité de la Tribune ce lundi. Comme chaque invité, il a eu droit au questionnaire de Benjamin Deceuninck. Ce lundi, c'était un questionnaire franco-belge pour le natif de Seclin, non loin de Lille. L'une des questions posées concernait son mon belge préféré. "J’ai appris beaucoup de mots à mon arrivée en Belgique mais pour préfacer le match de dimanche je pense que je dirai ‘baraki’" a déclaré Thomas Didillon. Pour rappel, le Sporting se déplace à Sclessin pour affronter le Standard. Un peu plus loin dans l'émission, le gardien anderlechtois a confessé avoir appris ce mot lors de son prêt à Seraing en 2014-2015. "C'est le premier mot belge que j'ai appris, et il est resté" a terminé le portier français.