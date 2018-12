Didillon ne mâche pas ses mots : "J'ai honte, on a été d'une faiblesse inouïe"

Thomas Didillon, le gardien d'Anderlecht, n'a pas mâché ses mots après la défaite du Sporting sur la pelouse du Cercle de Bruges ce dimanche dans le cadre de la 19ème journée de Pro League.

"J'ai honte, j'ai vraiment honte de ce qu'on a fait cet après-midi, a révélé Thomas Didillon au micro de la RTBF. Et je pense qu'on devrait tous avoir honte. J'ai mal à Anderlecht. On a été d'une faiblesse inouïe. Je parle à chaud, mais il y a eu tellement d'imprécisions techniques, tellement de pertes de balle... C'est affolant. La semaine dernière, dans une interview, je déclarais que la presse dégommait un peu trop Anderlecht, mais là, on tend le bâton pour se faire battre. On doit tous baisser la tête, parce que c'est indigne. Je ne m'explique pas cela, les joueurs n'ont pas perdu une jambe. Rien ne s'est passé, si ce n'est le manque de confiance et la courbe actuelle."