Didillon : "L'état d'esprit a été largement différent, on est sur la bonne voie"

Anderlecht, cinquième, accueillait La Gantoise, sixième, dimanche au Stade Constant Vanden Stock, dans le cadre de la cinquième journée des play-offs 1. Les deux équipes avaient récolté zéro point lors des quatre journées précédentes. Elles ont marqué une unité après le match nul (0-0).

"On est déçu, forcément. C'était un match équilibré, mais on a eu pas mal de situations pour ouvrir le score. J'ai envie de retenir l'état d'esprit, qui a été largement différent. Belhocine a apporté cela et ce sera un minima à garder pour les prochains matches je pense. On ne prend pas de but, c'est positif. De notre côté, on a manqué de précision et de spontanéité dans le dernier geste. Je suis globalement fier de mes joueurs. Ils ont tout donné, c'est positif aussi", a précisé Thomas Didillon au micro de la Pro League.

Et le portier français du RSCA de se vouloir rassurant : "On est sur la bonne voie selon moi. On doit travailler toutes les situations qui peuvent nous permettre de gagner des matches. L'aspect mental en fait partie. Quand tu vois le mental affiché, les résultats viendront avec cet état d'esprit."

Dimanche prochain, les Mauves se déplaceront au FC Bruges, sur le coup de 18h00.