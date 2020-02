Didillon : "Il faut se concentrer sur notre fond de jeu, c'est ça qui va nous amener en PO1"

Antwerp - Genk : Le résumé - Pro League - 25ème Journée - 13/02/2020 Grâce à une excellente prestation de Didillon, Genk a pu sauver un point sur la pelouse de l’Antwerp, toujours invaincu sur ses terres en Pro League. L’Antwerp a domicile prend la rencontre à son compte et se procure les premières opportunités, sans toutefois réussir à marquer. Si bien qu’à la 12e minute de jeu, contre toute attente, sur un centre de Bongonda, Onuachu fait 0-1 pour Genk. L’Antwerp ne baisse pas les bras. Sur une double occasion, Haroun trouve un Didillon à la 23e tout heureux d’être sur la trajectoire. La rencontre ne s’emballe pas dans cette première demi-heure. L’Antwerp n’y arrive pas (Lamkel Ze à la 31e) et Genk réalise pour le moment la toute bonne opération en vue des PO1. On sent même plus Genk capable d’inscrire le second but de la partie, que les hommes de Laszlo Bölöni revenir au score. Pourtant, l’Antwerp va se réveiller grâce à son meilleur buteur. Mbokani à la 39e va ramener les deux équipes à égalité. L’Antwerp est enfin dans la partie, Genk un peu dans les cordes. Heureusement pour les visiteurs, Lamke Ze voit sa tentative de lob passer au-dessus du but de Didillon. C’est 1-1 à la mi-temps. En seconde période, l’Antwerp revient avec de bien meilleures intentions qu’en début de match. Benson passe tout près d’inscrire le 2-1, mais Didillon, encore une fois bien placé, sauve les meubles. Une deuxième période qui continue de s’animer. Chaque équipe se procurant des occasions de faire évoluer le score (Bongonda 61e et 63e et 74e, Refaelov 65e et Lamkel Ze 76e et Ito à la 78e), mais les deux gardiens de la soirée sont attentifs et sont les deux hommes du match. En toute fin de rencontre, Didillon va une dernière fois sauver les siens et avec ce partage 1-1, Genk, 6e, possède quatre points d’avance sur Zulte Waregem, Malines et Anderlecht. Alors qu’il reste encore 15 points à distribuer, la course à la 6e place est toujours bien ouverte. L'Antwerp est 4e avec 46 points, douze de moins que le Club Bruges.