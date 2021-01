Didier Lamkel Zé, de retour dans le noyau A, reçoit "une toute dernière chance" à l’Antwerp

La relation entre Didier Lamkel Zé, l’Antwerp et les supporters est toujours aussi tumultueuse. Les frasques à répétition du Camerounais ont eu raison de la patience des fans qui voient d’un mauvais œil sa réintégration au noyau A. Le club s’est expliqué sur la situation du joueur dans un long communiqué. Une chose est claire : l’enfant terrible du Bosuil reçoit une toute dernière chance, à lui de la saisir.



Le mercato avance et Lamkel Zé est toujours à Anvers. Et pourtant, il a tout fait pour "forcer" son départ. Le club n’a pas cédé (faute d’offres ?). Il a donc cherché la meilleure solution, "celle qui sert les intérêts du club". Et visiblement donner une dernière chance au trublion camerounais en fait partie. Mais cela ne s’est pas fait sans contreparties.



"Le joueur s’est excusé auprès du groupe et n’est plus autorisé à s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il sera également encadré de manière intensive par un employé du club. Le fait que Didier s’entraîne ne garantit pas qu’il (re) jouera avec l’équipe première. Il devra saisir sa chance auprès du nouveau staff technique. Et ce sera sans aucun doute, sa toute dernière chance".



Lamkel Zé devra aussi redorer son image auprès des fans. Et là aussi, c’est loin d’être gagné. Ses derniers écarts (posé avec le maillot d’Anderlecht, menacer de le faire avec celui du Beerschot) ont laissé des traces.



"Nous comprenons les émotions des supporters. Ces émotions sont compréhensibles et justes. Nous les partageons en tant que club", explique le Great Old, tout en précisant qu’il n’accepte pas que les séances d’entraînement soient interrompues. Ce que les fans ont fait pour montrer leur mécontentement.



Finalement, un retour de Lamkel Zé à son niveau bénéficierait à tous. Même si cela se termine par un transfert. Le joueur obtiendrait ce qu’il veut, le club renflouerait ses caisses et les fans pourraient compter sur un élément performant qui aiderait leur équipe à briller.