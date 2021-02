Didier Lamkel Zé, à nouveau buteur, s’assied en tribunes pour fêter son but

On n’arrête plus Didier Lamkel Zé. Depuis qu’il a été réintégré au noyau A de l’Antwerp, le Camerounais empile les buts et rapporte des points au Great Old. Buteur de la tête à la 84e minute du derby contre le Beerschot, il s’est à nouveau montré décisif. Il en est à quatre buts en cinq matches.



Et comme à chacune de ses réalisations, l’attaquant aime aussi se faire remarquer par ses célébrations. Après sa pose de maître Zen contre le Cercle, Lamkel Zé est allé s’asseoir en tribunes pour fêter son but. Pour lui rafraîchir les esprits, Nill De Pauw lui a envoyé une petite boule de neige.



Même en l’absence de public quitter la pelouse pour les tribunes est interdit. Il a donc été averti. Incorrigible Didier.