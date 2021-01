Diagne : "Très frustrant de perdre un match comme ça, on se fait surprendre"

Charleroi ramène une "défaite frustrante" de son voyage à Ostende (3-2). Modou Diagne et Karim Belhocine sont déçus après le revers carolo, ils veulent retenir la mentalité et la combativité des Zèbres.



"C’est très frustrant de perdre un match comme ça. On a eu les meilleures situations et la possession de balle. Malheureusement, on se fait surprendre. Il nous a manqué plus de liens devant et de la lucidité dans les derniers mètres. On arrivait à sortir mais on a manqué de précisions dans la dernière passe", analyse le défenseur au micro d’Eleven.

►►► À lire aussi : Charleroi s’incline à Ostende après un duel spectaculaire et riche en buts

"Ils ont marqué d’entrée de match (dès la 5e minute, via Sakala, ndlr) après on est bien revenu et on est parvenu à égaliser. Malheureusement, c’est quand on était le mieux dans le match – on a eu ces deux buts refusés logiquement – qu’ils ont marqué sur un corner et une frappe à distance. On est un peu déçu", complète Karim Belhocine.



Pour éviter cette défaite, les Carolos auraient dû être "plus concrets et plus patients", selon leur coach. "Quand on fait une bonne deuxième mi-temps, il faut rester solide derrière. On ne l’a pas fait, notamment sur ce coup de pied arrêté qui reste en travers de la gorge".



Les Zèbres restent sur deux prestations de bon niveau mais toutes les deux sanctionnées par une défaite. Mais tout n’est pas à jeter. "Ici comme à l’Antwerp, on a été là au niveau de la mentalité. On a essayé de pousser. On a été mené, on a essayé de revenir", pointe Diagne.



Belhocine retient que ses joueurs se sont "battus et qu’ils ont bien entamé la deuxième mi-temps", malgré "pas mal de circonstances défavorables" (les malades, la blessure de Steven Willems,...).



Des bonnes intentions à matérialiser en points dès le week-end prochain à domicile face à Malines.