Diaby, frustré après son but annulé : "On demande la vidéo quand on a envie"

Anderlecht a battu Bruges par le plus petit écart (1-0). Le but annulé d'Abdoulay Diaby alimente les conversations dans les rangs Blauw en Zwart. Ce goal qui aurait pu rapporter un point au leader a été invalidé par le VAR pour un hors-jeu. Une question de centimètres.



"Pourquoi la vidéo aujourd'hui ? (elle est d'application pour tous les matches des PO1, ndlr)", s'interroge Diaby au micro de VOOFoot. "Je trouve cela vraiment frustrant. L'arbitre n'a pas sifflé. On demande la vidéo quand on a envie. C'est frustrant, je n'ai même pas envie de parler de cette phase".



Il a donc évoqué le match avec, là aussi, des regrets."C'est dommage, on aurait dû jouer plus dans leur dos où il y avait beaucoup d'espace. Malheureusement, on prenait trop de temps (pour le lancer en profondeur). J'espère que dans les prochains matches, on jouera un peu plus verticalement. Chaque fois qu'on a joué comme ça on les a mis en danger. On aurait aimé prendre au minimum un point. C'est une défaite mais on sait qu'à domicile on va être très fort".