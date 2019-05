Dewaest taille l'Antwerp: "C'est la plus faible équipe des PO1"

Bien qu'heureux pour la victoire de Genk 4-0 contre l'Antwerp vendredi soir, Sébastien Dewaest est arrivé assez remonté devant les micros de la Pro League après le coup de sifflet final. Le défenseur limbourgeois n'a pas apprécié les interventions musclées des Anversois pendant la rencontre et a 'taclé' ses adversaires en dehors du terrain.

"Cette victoire est largement méritée. Pour être honnête, je pense que l'Antwerp est la plus faible équipe des playoffs 1 même s'ils sont bien classés. On l'a vu aujourd'hui. Dès que ça commence à jouer un peu trop, ils essayent de mettre des coups. Contre le Standard, ils auraient dû prendre une rouge et ici ils peuvent en prendre minimum deux", s'est défoulé Dewaest.

Plus mesuré dans son analyse, Philippe clément a défini l'Antwerp "une équipe avec beaucoup de qualités contre laquelle il faut jouer à un haut niveau pour gagner". La seule défaite des Limbourgeois dans ces playoffs 1 est d'ailleurs à mettre à l'actif des Anversois (1-0).

"Le principal aujourd'hui, c'est d'avoir fait le travail", a enchaîné Dewaest pour en revenir à la course au titre. "On continue notre chemin et on continue à mettre la pression sur les autres. On prend les matches les uns après les autres, on ne calcule pas", a-t-il assuré. "On sait très bien que tout peut aller très vite et on essaye de garder les pieds sur terre. On a énormément pris en maturité dans ce genre de situations."

Genk compte provisoirement neuf points d'avance sur Bruges avant le duel entre Gand et les Blauw en Zwart de dimanche. Le titre pourrait donc se jouer la semaine prochaine au Jan Breydel. Un match qui s'annonce compliqué mais que Dewaest et Genk veulent aborder avec confiance. "On sait que ce sera très difficile d'obtenir quelque chose là-bas. Le coach trouvera quelque chose à mettre en place comme il le fait depuis qu'il travaille avec nous. Si on suit bien son plan, je pense que l'on peut faire quelque chose."