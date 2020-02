Dewaest sur Didillon : "Je n'avais pas vu un gardien de ce niveau depuis Mathew Ryan"

Sebastien Dewaest - © Tous droits réservés

Dewaest : "Mission top 6 plus que jamais" - Pro League - 24e journée - 01/02/2020 C'est avec un maillot du regretté Kobe Bryant que Sébastien Dewaest s'est présenté aux interviews d'après-matches samedi après la victoire 1-0 de Genk contre le Sporting de Charleroi. Un résultat qui fait un grand bien aux Limbourgeois. "C'était un match très important pour le groupe, pour voir ce que l'on valait par rapport aux play-offs 1. On a montré une grosse envie et une très grosse détermination. C'est ce qui nous a permis de faire la différence aujourd'hui", a-t-il expliqué au micro de Hervé Gilbert. Les départs d'Ally Samatta et de Sander Berge en ce mercato hivernal sont venus s'ajouter aux départs estivaux mais pour Dewaest l'équipe n'est pas pour autant affaiblie. "C'est un peu à l'image de la saison passée. Quand Pozuelo est parti tout le monde criait au scandale. Cette année on a aussi pas mal de départs. Cela n'a pas été facile au début de la saison mais il y avait des garçons qui avaient besoin de plus de temps pour prouver ce qu'ils valaient. Après cette victoire, on est lancé dans la 'mission top 6' plus que jamais."