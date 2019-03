Dewaest: "On ne retiendra pas que j'ai gagné beaucoup d'argent mais que j'ai gagné un trophée"

En tête du championnat avec le Racing Genk en cette fin de phase classique, Sébastien Dewaest est évidemment très heureux de la saison actuelle des Limbourgeois: "Tout le monde aurait signé pour ce scénario en début de saison." Le Limbourgeois était l'invité de La Tribune ce lundi soir.

Coup de bluff ou sentiment réel difficile à dire mais le joueur ne mise pas sur son équipe pour le titre en fin de saison. Le manque d'expérience pourrait être déterminant dans la course au titre selon lui: "Il reste dix matches, avec beaucoup d’intensité. A nous de donner le maximum. Je ne pense pas qu’on soit favori. On doit rester les pieds sur terre. Pour moi Bruges est favori. Il est tenant du titre, la pression est sur eux. Genk n’est pas un club habitué à jouer chaque saison pour le titre. On n’a pas tant de points d’avance" il garde malgré tout espoir "Si on pouvait être champion ce serait magnifique, pour le club, les joueurs et les supporters."

Marc Degryse mise lui sur Genk. Il pense que le club limbourgeois a moins de pression sur les épaules. Mais malgré son manque de palmarès, il ne pense pas que la saison de Genk serait réussie s’il n'était pas champion en fin d’année.

Dewaest n'est pas tout à fait d'accord. Il pense que Genk a déjà atteint ses objectifs avec la qualification européenne et la qualification en PO1. Avec un objectif raté, de ne pas avoir gagné la coupe. Mais il admet que si les Limbourgeois finissent en fin de peloton dans les PO1, ce sera une déception, même s'ils ne sont pas favoris.

Stefan Streker est interpellé. Il ne comprend pas bien pourquoi Genk et d’autres clubs ou joueurs dans la même situation n’affichent pas leurs ambitions. A cela, Philippe Albert répond : "Quand un club affiche ses ambitions et passe à côté… le retour du boomerang fait toujours mal."

Pour Stefan, Genk est favori. Malgré le départ de Pozuelo. Mais Philippe Albert pense le contraire et verrait plutôt Bruges tirer son épingle de jeu. Alors que Marc est plutôt du même avis que Stefan Streker.

Difficile de ne pas évoquer le cas Pozuelo avec Dewaest... "On essayait d’en savoir le moins. Pour que ça n’ait pas d’impact sur le groupe. On a laissé le coach et la direction gérer ça. Il a toujours eu un comportement exemplaire à l’entrainement et en match. Il a toujours donné le maximum. Mais je lui ai dit que je n’étais pas d’accord de la manière dont ça s’est déroulé. Le fait qu’il ait dit qu’il restait, c’est le capitaine et puis il part deux semaines après… C’est une saison ou on avait encore l’Europa League… un titre à jouer."

Il l'admet, lui aussi a été approché. Mais la perspective du titre a largement suffi à le faire rester dans le Limbourg: "On a eu des approches en janvier, mais c’était clair avec mes agents. Je veux m’inscrire dans l’histoire du club. A la fin de ma carrière, on ne dira pas que Dewaest a gagné autant d’argent mais que Dewaest a gagné un trophée."