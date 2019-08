Dewaest : "L'envie et la mentalité n'y sont pas, ça fait du bien de prendre cette claque"

Coutumier du franc-parler, Sebastien Dewaest n’avait pas de raison de changer son fusil d’épaule après la défaite 3-1 de Genk contre Malines. "C’est une défaite méritée. Prendre cette claque ça nous fait du bien. L’envie et la mentalité n’y sont pas", a déclaré le capitaine des Limbourgeois au micro de la Pro League.

"Peut-être que dans les têtes on se dit 'on a été champion l’année passée et ça va aller tout seul'. Ça fait du bien de prendre ce revers. Tout le monde va se regarder dans le miroir et ensuite repartir de la meilleure des façons, en travaillant deux fois plus à l’entraînement", a ajouté Dewaest.

L’impression ressentie de l’intérieur du terrain par Dewaest ne diffère pas vraiment de ce qu’a perçu Felice Mazzu depuis le banc. "Malines a gagné avec son cœur, avec de l’enthousiasme. On s’attendait à un match difficile et c’était le cas. On était deuxièmes sur les ballons. On a manqué de cœur. Quand on voit la disparité d’enthousiasme, il est difficile de revendiquer autre chose qu’une défaite", a réagi le coach de Genk auprès de la Pro League.

"Cette défaite, je ne l’accepte pas", a enchaîné Mazzu. "On peut être battu quand on a tout donné mais ce soir ce n’était pas le cas. Maintenant, on est au deuxième match de la saison et nous sommes une équipe qui est en train de se reconstruire. Il y a encore beaucoup de jeunes joueurs et il faudra encore du temps pour qu’ils exploitent au mieux leurs sensations et leurs qualités. On va donc rester positif et continuer à travailler."