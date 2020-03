Dewaest : "Ça fait des années que Bruges est favorisé par l'arbitrage"

Le FC Bruges a battu Genk dans un match tendu, ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Pro League (1-2). Simon Mignolet se félicite de ce succès tout comme de la semaine sans match qui se profile pour lui et ses équipiers. Sébastien Dewaest souligne la bonne prestation du Racing et regrette quelques décisions arbitrales.



"On méritait mieux. On a fait un gros match. On a mis du tempo et de l’agressivité. On n’a peut-être pas eu les occasions pour passer devant au score. Mais dans l’ensemble on fait une grosse partie. A nous de continuer dans cette voie pour les deux derniers matches", déclare le capitaine limbourgeois. "On est conscient qu’avec un six sur six on passe en play-offs 1. Si on veut y être, on doit continuer à jouer de la sorte".



Un petit accrochage entre Diatta et Wouters a tourné en "bagarre générale". "Il y avait un peu de nervosité des deux côtés. Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé. Mais j’y suis allé. Certains joueurs font les malins. Tu dois te faire respecter et défendre tes co-équipiers".



Deux phases ont beaucoup alimenté les conversations : un coup de coude de Balanta et une main de Mats Rits dans son rectangle. "On vient de voir les images dans le vestiaire, donc je suis sûr à 100% qu’il y a rouge. On peut être sûr à 100% qu’il y a penalty sur la main de Rits. On a mis la vidéo en place. On peut l’utiliser à tout moment et on ne le fait pas. Mata peut prendre une deuxième jaune ? Oui, moi aussi. C’est à l’arbitre de choisir. Peut-être qu’on veut favoriser certaines équipes. Cela fait des années que Bruges est favorisé par l’arbitrage. C’est certains, surtout quand tu joues là-bas"