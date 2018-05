Devroe : "Si c'est 0-1 après 93 minutes, personne ne sera mécontent à Anderlecht"

"Il y a un peu de stress. Mais c'est normal", reprend-t-il. "On a démarré les play-offs avec six points de retard. Après six matches, on a cinq points de retard. C'est donc plus ou moins statu quo. Mais c'est vrai que ce n'est plus la même ambiance qu'en début de PO. Normalement, on n'avait peu de chance (d'être champion). Dans le football, on ne sait jamais. On a vu en Champions League que des résultats considérés comme impossibles se produire. Il faut toujours croire en ses chances. Le premier objectif est de garder la place de deuxième qui donne accès aux tours préliminaires de C1 mais surtout qui donne la certitude d'aller au minimum en phase de groupe de l'Europa League. Pour dimanche, on ne sait jamais. Si c'est 0-1 après 93 minutes, personne ne sera mécontent à Anderlecht. J'espère surtout qu'il y aura un respect réciproque entre les supporters. Le frère de Teo est décédé et il y a dix ans que Sterchele a été victime d'un accident de voiture."



Les Bruxellois, balayés 5-0 au Jan Breydel, doivent aussi laver l'affront du 17 décembre dernier. Le contexte de l'époque était particulier. "Les joueurs, le staff et les supporters, ne veulent plus subir cela. Même dans les matches que l'on a perdus en play-offs, l'équipe a joué à 100%. Donc l'excuse de l'incertitude qui entourait la reprise n'est plus valable."



L'arrivée de Luc Devroe est synonyme d'un changement de cap dans la politique de transferts. Terminé les déclarations fracassantes, place à plus de discrétion. "Ceux qui me suivent depuis quelques années savent que cela a toujours été le cas. C'est toujours plus facile quand cela se passe dans la discrétion. C'est sûr que jusqu'au 31 août, des noms seront annoncés tous les jours. Ma stratégie, c'est d'annoncer des noms quand ils ont signé. Je veux avoir une équipe qui est presque prête quand on démarre les entraînements. C'est beaucoup plus facile pour les entraîneurs et pour commencer le championnat. Des choses peuvent toujours se passer au mois d'août. Mais pour paraphraser Georges Leekens, il faut essayer que 90% du travail soit fait".



La signature d'un contrat pro par onze membres de l'équipe U17 indique aussi la volonté du club de miser sur ses jeunes. "C'est sûr que ce que vous avez à la maison, il ne faut pas aller le chercher ailleurs."