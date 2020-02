Deuxième succès d'affilée pour Mouscron, qui s'impose 1-2 à Zulte Waregem - © KURT DESPLENTER - BELGA

Zulte-Waregem - Mouscron : Le résumé - Pro League - 26ème Journée - 16/02/2020 Mouscron s'est imposé 1-2 sur le terrain de Zulte Waregem dimanche soir en clôture de la 26e journée du championnat de Belgique de football. Les Hurlus se hissent ainsi à la 10e place avec 33 points, à une unité du Essevee, 8e. Mouscron menait 0-2 après les buts de Osabutey (31) et Aleix Garcia (50). De Fauw réduisait l'écart sur penalty à la 56e minute mais le score restait de 1-2. Zulte Waregem fait donc la mauvaise affaire dans la course aux play-offs I. L'équipe de Francky Dury pointe au 8e rang à égalité de points (34) avec Anderlecht, battu 2-0 samedi à Malines. Les Malinois sont 7e avec 37 points, 1 de moins que le 6e, Genk, qui s'est incliné 1-3 face au Standard plus tôt dans la soirée. Mouscron peut aussi prétendre aux POI. L'Excel a signé une seconde victoire d'affilée (après quatre défaites consécutives) depuis que Philippe Saint-Jean a repris l'équipe au début du mois. Mouscron est maintenant 10e avec 33 points, à cinq longueurs du top 6