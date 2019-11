Deuxième défaite consécutive en championnat du Standard, rejoint à la troisième place par Malines

Trois jours après son petit exploit en Europa League face à Francfort, le Standard est retombé les pieds sur terre en s’inclinant contre Malines (1-2) ce dimanche dans le cadre de la quinzième journée de Pro League.

Les Belges Rob Schoofs (15' 0-1), d’un superbe coup franc, et Igor De Camargo (65' 0-2), d’une frappe surpuissante, ont offert deux buts d’avance au KaVé. Le Standard a réussi à tromper la vigilance de Yannick Thoelen en fin de match via Selim Amallah (86' 1-2), mais s’est trop longtemps montré imprécis en phase de conclusion. Le médian liégeois a même pensé offrir l’égalisation aux Liégeois dans les arrêts de jeu, mais son but a logiquement été annulé car entaché d’une faute de main.

Il s’agit de la deuxième défaite consécutive des Rouches en championnat et la toute première de la saison à Sclessin, toutes compétitions confondues.

Avec 27 points, Michel Preud’homme et ses troupes ne profitent donc pas de la défaite du leader brugeois plus tôt dans la journée sur la pelouse de l’Antwerp (1-2) et restent à six longueurs des Blauw & Zwart (33), qui comptent toujours un match de moins.

Ils sont même dépassés par les Gantois, vainqueurs de Genk en début de soirée (0-2) et désormais nantis de 28 unités en l’espace de 14 rencontres, et rejoints par leurs adversaires du jour à la troisième place.

La trêve internationale fera sans doute du bien aux organismes liégeois, la prochaine rencontre du Standard étant programmée le samedi 23 novembre à Eupen. S’ensuivra un déplacement très important au Vitoria Guimaraes dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de l’Europa League.