Deux points perdus pour Anderlecht, rejoint par l'Antwerp dans les arrêts de jeu

Les Mauve et Blanc pensaient avoir fait le plus dur en perforant la meilleure défense du championnat grâce à un but de Pieter Gerkens (17e) mais se sont faits rejoindre dans les arrêts de jeu suite à un but de William Owusu (90e+2). Anderlecht (13 points) compte désormais trois points de retard sur Bruges et est troisième avec une seule longueur d’avance sur les Anversois, toujours invaincus. Après la trêve, les Bruxellois se déplaceront chez une autre équipe en forme de notre championnat : Genk.

Le résumé de la rencontre

Pour ce déplacement à Anvers, Hein Vanhaezebrouck opère plusieurs changements dans son onze de base. Le trio défensif aligné à Bruges est amputé de Vranjes, suspendu, et de Bornauw, blessé. Place donc à Najar et à la nouvelle recrue Lawrence. Bakkali et Gerkens sont également promus titulaires à la place d’Amuzu et Musona. En face, Dieumerci Mbokani n’est pas encore disponible alors que Refaelov et Baby sont sur le banc.

Les Mauves partent pied au plancher et enferment rapidement l’Antwerp dans les trente derniers mètres. Pour contourner ce bloc bien en place, Anderlecht s’active sur les flancs avec Bakkali et surtout Saelemakers. La détermination des hommes de Vanhaezebrouck est récompensée à la 18e minute. Saelemakers se joue de Jüklerod et sert Gerkens d’un superbe ballon au deuxième poteau. La sortie approximative de Bolat facilite la tâche de l’ancien trudonnaire qui fait 1-0. C’est seulement le deuxième but encaissé par l’Antwerp cette saison.

La nervosité est palpable dans les rangs anversois. Alors que Laszlo Böloni est exclu, les fautes se multiplient et la fin de période est inévitablement décousue.

Au retour des vestiaires, l’Antwerp tente de jouer plus haut mais passe surtout son temps à courir après le ballon. Anderlecht se contente de faire tourner sans se créer de grosses occasions. Toujours aussi peu efficace en phase de finition (4 buts depuis le début du championnat), l’Antwerp ne se rend dangereux que sur corner où il sème plusieurs fois la pagaille dans le rectangle.

Alors qu'Anderlecht gaspille quelques occasions en contre, l'Antwerp joue le tout pour le tout en faisant monter ses nouvelles recrues, Lior Refaelov et Amara Baby. Vanhaezebrouck opte lui aussi pour un nouveau venu en faisant entrer Bubacarr Sanneh à la place de Saelemakers.

De plus en plus pressant, l'Antwerp parvient à trouver la faille malgré un jeu assez brouillon. C'est d'ailleurs sur une action confuse qui surprend l'arrière-garde bruxelloise que William Owusu se trouve en position de marquer d'un coup de tête de filou dans le petit rectangle (90e+2).

L'Antwerp fait ainsi parler son cynisme une nouvelle fois et récolte un douzième points en six rencontres avec son cinquième but de la saison. Un partage inespéré qui reste bien en travers de la gorge d'Anderlecht, qui n'avait pas concédé grand chose tout au long des 90 minutes.