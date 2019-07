Deux minutes ont suffi à Hagi pour ouvrir son compteur buts en Belgique - © JASPER JACOBS - BELGA

Ianis Hagi offre la victoire à Genk contre Courtrai - Pro League - 1ère journée - 26/07/2019 Ianis Hagi, fils de la légende roumaine Gheorghe, a réalisé des débuts tonitruants en Pro League vendredi à l’occasion du premier match du championnat entre Genk et Courtrai. Le jeune attaquant de 20 ans, arrivé dans le Limbourg cet été depuis le Viitorul Constanta, a été lancé dans la bagarre par Felice Mazzu à la 74e minute alors que le score était de 1-1. Ses premiers pas officiels sous la vareuse de Genk resteront mémorables puisqu’il n’a mis que deux minutes pour trouver la voie du but et offrir un succès important aux siens. Auteur de deux buts lors du dernier Euro Espoirs, Hagi espère marcher sur les traces de son père, présent en tribunes au lendemain du duel entre le Viitorul (dont il est coach) et La Gantoise en Europa League.