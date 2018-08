Deux matches de suspension pour Omar Govea

La Commission des Litiges de l'Union Belge de football a infligé mardi trois journées de suspension dont une avec sursis au milieu de terrain de l'Antwerp Omar Govea. Le Mexicain doit également s'acquitter d'une amende de 2.500 euros. Dans l'après-midi, l'avocat du matricule n°1 Jochen Van Laer avait plaidé pour l'irrecevabilité de la demande de suspension suite à l'impasse juridique autour du tableau indicatif.

L'Antwerp peut toujours aller en appel, mais si la sanction est confirmée, Omar Govea manquera le déplacement à Anderlecht dimanche et la venue de Zulte Waregem le 16 septembre.

Dans le courant de la journée, le parquet fédéral avait proposé une sanction de trois journées de suspension et une amende de 3.000 euros. Le procureur fédéral Gilles Blondeau a affirmé s'être basé sur le règlement de la FIFA. "En raison de l'impasse concernant le tableau indicatif, nous nous sommes référés à d'autres bases juridiques. Contrairement à la Pro League, le parquet n'a pas le luxe de pouvoir attendre une semaine. Selon le code FIFA, les fautes particulièrement brutales doivent être sanctionnées d'au moins une journée. Le parquet fédéral suit donc la ligne qu'il a suivi depuis le début de la saison et demande trois journées de suspension", avait lancé Blondeau.

L'avocat de l'Antwerp Jochen Van Laer a par la suite contesté le caractère brutal de la faute mais surtout la base juridique sur laquelle s'appuyait le parquet. "Il s'agit des mêmes libellés que le tableau indicatif et les sanctions proposées correspondent à celles du tableau indicatif", a suggéré Van Laer qui insinuait que le parquet fédéral se cachait derrière le code FIFA. En mettant le doigt sur le vide juridique engendré par le tableau indicatif, l'avocat de l'Antwerp a jugé la demande du parquet irrecevable.

"L'Antwerp n'a pas demandé à se trouver dans cette situation. Tant que l'erreur de la Pro League ne sera pas corrigée, l'incertitude juridique persistera. Les règles sont claires: les demandes doivent être formulées sur base d'un tableau indicatif approuvé."

Pour ce qui est des faits à proprement parler, l'Antwerp avait également rejeté l'argument de la faute brutale. "Pour nous, il s'agit plutôt d'un excès de fougue plutôt que d'une faute brutale. Selon la FIFA, cela est punissable d'une carte jaune et non pas d'une rouge. La proposition n'est donc pas justifiable. Govea et Koné vont au ballon de la même manière mais Koné est plus proche du ballon. Nous demandons deux journées avec sursis compte tenu également des antécédents positifs de Govea."

Tant sur le fond que sur la forme, la Commission des Litiges n'a pas été convaincue par l'argumentation de Me Van Laer.