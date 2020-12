Deux matches de suspension effective pour Lucas Lissens

Lucas Lissens voit rouge après un gros tacle pour sa première - Anderlecht - Ostende - 16/12/2020 Pour la réception d’Ostende dans le cadre de la 17e journée de Pro League, Vincent Kompany a procédé à différents changements par rapport à la victoire face à Genk (1-0). Parmi ceux-ci, le jeune Lucas Lissens, 19 ans, a pris la place de l’Américain Matt Miazga en défense central, et a ainsi fêté ses premières minutes sous le maillot mauve. Alors qu’il avait réalisé une première période de haut vol, Lissens manque son contrôle et, emporté par son élan, tacle d’Arpino dans l’espoir de se rattraper. Pas de chance, son tacle n’est pas maîtrisé et est même très dangereux. L’arbitre n’a pas d’autre choix que d’exclure le défenseur.