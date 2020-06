Deux joueurs de Charleroi positifs au Covid-19 et mis en quarantaine

Mamadou Fall et Younes Delfi ont été contrôlés positifs au coronavirus, annoncent SudPresse et la DH.



Les deux attaquants de Charleroi sont les premiers joueurs de la compétition belge à être infectés. Un autre cas de contamination avait été signalé au Cercle de Bruges mais il s’agissait d’un membre du staff médical.

►►► Lire aussi : Le stage de Charleroi à Kamen sous haute sécurité... sanitaire!

Fall et Delfi ont été placés en quarantaine et n’ont donc pas accompagné le club en stage à Kamen en Allemagne. Ils sont tous les deux porteurs du virus, mais asymptomatiques. Ils sont malgré tout restés en Belgique et vont travailler individuellement à leur condition. A noter que Modou Diagne est également écarté par mesure de précaution. Son test ne s’est pas révélé positif mais il a voyagé avec Fall.



"C’est une situation embarrassante", reconnaît Pierre-Yves Hendrickx dans les colonnes des journaux du Groupe Rossel. "Je serais personnellement étonné qu’aucun autre cas ne soit actuellement recensé dans les autres clubs. C’est une période certes compliquée, mais nous devons tous la gérer de manière professionnelle et en toute transparence", souligne le directeur administratif carolo.



Tous les joueurs du Sporting ont été soumis à un test obligatoire la semaine dernière. Fall et Delfi ont été infectés respectivement au Sénégal et en Iran.