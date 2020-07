Deux buts sur penalty, mais une défaite pour Gand en amical contre Lyon (2-3)

Après avoir partagé l'enjeu avec Lens (1-1) mardi, La Gantoise s'est inclinée ce mercredi face à Lyon (2-3). Anderson Niangbo (34' 1-1) et Alexandre De Bruyn (74' 2-3) ont inscrit sur penalty les buts des Buffalos, qui ont toujours été menés à la marque.

Karl Toko Ekambi (21' 0-1), Bertrand Traoré (42' 1-2) et Melvin Bard (49' 1-3) ont signé le succès des Gones. A Lyon, Jason Denayer est sorti à la mi-temps.

Dès le début, Lyon a tablé sur de longues balles dans le surface de réparation que la défense a facilement renvoyés même si Thomas Kaminski a dû intervenir fermement devant Toko Ekambi (17'). L'attaquant camerounais a toutefois pris sa revanche quand, trouvé par Jeff Reine-Adélaïde dans le rectangle, il a enroulé une frappe du pied droit (21' 0-1).

Alors que Lyon semblait accentuer sa domination, Gand a égalisé par Niangbo, qui a transformé en deux temps un penalty accordé pour une faute de Joachim Andersen sur Igor Plastun (34' 1-1). Lyon a repris son forcing et sur une contre-attaque rapide, Reine-Adélaïde a servi dans la profondeur Traoré, qui a piqué le ballon (42' 1-2).

La reprise a débuté par un coup de massue pour les Buffalos : Rayan Cherki a servi par-dessus la défense Bard, qui a placé le ballon au second poteau (49' 1-3). Lyon a alors commencé à préserver son avance et Gand a apporté plus de solutions offensives. Ces tentatives se sont concrétisées par un nouveau but sur un penalty transformé par De Bruyn (74' 2-3).