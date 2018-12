Deux buts et ses 26 ans, Samatta a des choses à fêter

Mbwana Samatta a été inspiré par son anniversaire. Le jour de ses 26 ans, l'attaquant tanzanien a offert la victoire à Genk sur le terrain d'Eupen en marquant un doublé (0-2).



Il a inscrit ses 13e et 14e buts de la saison et consolide un peu plus son Taureau d'or. Une belle manière de conclure un week-end qui avait débuté par une prolongation de contrat.



Ses équipiers semblent prêts à faire la fête avec lui ... mais à ses frais. "On va négocier pour qu'il paie le champagne, un resto ou quelque chose", a plaisanté Sébastien Dewaest à notre micro.