Deux assists, des coups de reins dévastateurs : le récital de l’intrigant Mike Trésor… malgré la défaite de Genk

Débarqué à Genk cet été après avoir parfait sa formation à Willem II en Eredivisie, Mike Trésor suscitait pas mal d’interrogations. Que valait ce jeune Belge, pilier des Espoirs, mais encore plutôt méconnu chez nous ?

Eh bien, le moins que l’on puisse dire c’est qu’en l’espace de deux matches, Trésor a déjà balayé les quelques doutes qui l’entouraient. Déjà l’un des seuls Genkois à surnager en 2e mi-temps contre le Standard en ouverture, le jeune Belge a été excellent malgré la défaite spectaculaire des Limbourgeois contre Ostende vendredi soir (3-4).

Mis en confiance par son centre chirurgical vers le crâne de Brian Heynen après 20 minutes, Trésor a délivré son 2e assist de la soirée, sur corner et après l’entracte, pour Theo Bongonda.

Entre ces deux passes décisives, le déroutant milieu offensif a excellé dans ses décalages, ses prises de décision et quelques coups de reins dévastateurs qui ont fait très mal à la (perméable) défense des Côtiers.

On se rappelle de ce solo somptueux à la 55e où Trésor avait mis Maxime D’Arpino dans le vent d’un petit pont avant de rentrer dans la surface et de solliciter Guillaume Hubert d’un beau pointu. Il a d’ailleurs fallu un bel arrêt réflexe du portier pour empêcher Trésor d’inscrire son premier but de la saison. Quelque chose nous dit que ce n’est que partie remise…