Deux arbitres et cinq assistants promus en 1B Pro League

L’Union belge de football a annoncé vendredi que deux arbitres et cinq arbitrent assistants ont été promus au niveau professionnel par le Professional Refereeing Department de la fédération. Ils officieront en 1B Pro League à partir du mois d’août. promus au niveau professionnel par le Professional Refereeing Department de la fédération. Ils officieront en 1B Pro League à partir du mois d’août.

Les deux arbitres promus en D1B sont le Bruxellois Matonga Simonini (26 ans) et le Flandrien Simon Bourdeaud’Hui (25 ans). Ils font tous deux partie du projet Top B Core (Belgian Centre of Refereeing Excellence), grâce auquel des arbitres sont accompagnés et préparés afin de franchir le pas vers le niveau professionnel.

Les cinq arbitres assistants promus sont Thibault Holvoe et Alexandre Minnoy du côté francophone (ACFF) et Bryan Bijnen, Gianni Seeldraeyers et Michele Seeldraeyers (Voetbal Vlaanderen).