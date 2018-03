Dessoleil positive malgré la défaite au Standard : "Charleroi va faire de grands playoffs !"

Malgré la courte défaite sur la pelouse du Standard en ouverture des playoffs I, les joueurs de Charleroi veulent rester positif et retenir la mentalité et la solidarité retrouvées.

"On a retrouvé un Charleroi très organisé qui a montré un très beau visage, explique Gaëtan Hendrickx au micro de la RTBF après le match. Il nous a manqué un petit but. On a eu des opportunités mais on ne les a peut-être pas aussi bien gérées qu’on aurait dû le faire. Le Standard a eu peu d’occasions. La différence se fait sur un exploit individuel, sur une belle frappe. La chose qui est un peu frustrante c’est qu’au début de cette action, je pense qu’il y a une faute sur moi qui se passe juste devant le nez de l’arbitre… Si cette faute-là est sifflée, il n’y a pas de but. J’ai reçu un coup involontaire - il n’y a pas du tout d’intention de vouloir faire mal - mais c’est un coup dans le visage donc je n’ai pas pu continuer ma course. C’est dommage parce que Charleroi a fait un très bon match au niveau collectif aujourd’hui."

"On a fait un tout bon match que ce soit d’un point du vue défensif ou offensif. On a eu ce brin de chance en moins sur les occasions qu’on a eues. On savait très bien qu’ils étaient bons individuellement et sur une seule occasion, sur une frappe de loin, ils ont su marquer et gagner ce match" déclare pour sa part Dorian Dessoleil qui établit le même constat.

"Si on regarde le match, nous avons le plus d’occasions. Je pense qu’on méritait mieux que cette défaite. On a même pris la possession du ballon en seconde période. On a montré une grosse solidarité avec une grosse envie et un bel état d’esprit. Charleroi va faire de grands playoffs" assure le défenseur carolo.

"C’est une nouvelle compétition qui commence. On a montré un tout autre visage par rapport aux dernières semaines de la phase classique. Il faut retenir beaucoup de positif de ce match même si le résultat est décevant" conclut avec détermination le milieu des Zèbres.