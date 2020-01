Dessoleil : "Je n'avais jamais connu cette ambiance à Charleroi, c'est magnifique !"

Deuxième du championnat belge à la trêve, le Sporting de Charleroi est actuellement en stage durant la région de Valence, en Espagne. Un joueur expérimenté du noyau carolo a répondu à nos questions.

"Le stage se déroule très bien. On met beaucoup d'intensité car on n'a pas envie de connaitre les erreurs commisses il y a deux ans quand on était bien positionné au classement. L'intensité et l'esprit d'équipe, c'est ce qui va payer jusqu'à la fin de saison. Le coach a beaucoup de hargne et d'envie : on savait que le stage allait être dur physiquement. Avec Mazzu, on travaillait très bien le matin, mais davantage tourné vers des jeux ou des matches l'après-midi. Avec Belhocine, on travaille toute la journée à 200%", a expliqué Dorian Dessoleil.

Et le défenseur central belge de 27 ans d’ajouter : "Le groupe vit très bien. Il n'y a pas un soir, ici au repas, où on n'a pas rigolé ensemble. Cela montre l'état d'esprit affiché par tout le monde. Je suis à Charleroi depuis des années, c'est la première fois que je connais cette ambiance. C'est magnifique !"