Dessoleil : "Il nous faut de la constance pendant 90 minutes"

Dorian Dessoleil a été un des grands protagonistes du succès compliqué du Sporting de Charleroi face à OH Louvain. Le capitaine des Zèbres a d’abord fait 0-1 après six minutes puis dirigé sa défense pour résister à la pression d’un Louvain qui a sérieusement embêté les Carolos.

"Cela n’a pas été facile du tout, mais on s’y attendait", a précisé Dorian Dessoleil au micro d’Eleven." Ils étaient invaincus depuis le début du championnat, et ils méritaient même de battre Genk la semaine passée. On le savait, c’est une très bonne équipe, très bien organisée, avec un impact physique omniprésent. Mais on a fait le job nécessaire pour remporter les trois points."

Tout n’est pas parfait, mais on arrive à enchaîner les victoires, on va essayer de rester dans cette spirale positive.

S’il est vrai que Louvain a donné du fil à retordre à Charleroi, l’équipe de Karim Belhocine y a mis du sien pour souffrir jusqu’au bout.

"On aurait pu faire 0-2 très rapidement en début de première mi-temps, en situation de trois contre un devant le but, mais malheureusement, on rate cette occasion. Après cela, Louvain est rentré dans son match. On s’est fait très peur ! On aurait pu aussi faire très rapidement 1-3 après la pause, sans succès. Ce sont des choses qu’on va devoir régler, mais la mentalité était présente, c’est ce qu’il faut retenir. Il nous faut de la constance sur 90 minutes : on a eu du mal à commencer nos deux premiers matches, et ici, on a eu un quart d’heure de flottement en fin de première mi-temps. Il faut qu’on travaille pour trouver de la constance sur 90-95 minutes. Tout n’est pas parfait, mais on arrive à enchaîner les victoires, on va essayer de rester dans cette spirale positive."