Dessoleil heureux de revoir le public à Charleroi : "Une grande fierté de rejouer devant nos supporters"

Dessoleil heureux de revoir le public à Charleroi : "Une grande fierté de rejouer devant nos... Pour le retour de leur public au Mambourg, les joueurs du Sporting de Charleroi auraient bien voulu sortir victorieux du duel qui les opposait à l’Antwerp vendredi soir. Les Zèbres ont dû se contenter d’un partage 1-1 mais auront tout fait pour ramener les trois points. "Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas autant d’ambiance. Cela fait plaisir !", s’est réjoui au micro d’Eleven Sports le capitaine carolo Dorian Dessoleil, soutenu par les chants de ses supporters durant toute la rencontre. "Cela fait un an et demi qu’on n’avait plus droit à ça. C’est une grande fierté pour nous de rejouer devant eux. On aurait bien voulu gagner ce match mais malheureusement, cela n’a pas été possible." Le défenseur de Charleroi espère que son équipe pourra rectifier quelques détails dans les prochaines semaines pour être plus efficace devant le but. "Je pense qu’avec un brin de réussite, on aurait pu gagner ce match. Le fond de jeu est là. Il manque un peu de justesse dans la dernière passe, dans le dernier geste. Mais ça va venir. Il faut juste continuer à travailler." Défensivement, la prestation des Zèbres est aussi perfectible mais Dessoleil est déjà satisfait de la collaboration avec ses deux nouveaux partenaires, Knezevic et Andreou. "Ça se passe plutôt pas mal pour l’instant. Dommage pour le but qu’on prend. Je pense que c’est un manque de communication. On commence à se connaître et ça va aller de mieux en mieux durant cette saison."