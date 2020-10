Dessoleil après la défaite de Charleroi : "Certains joueurs ont oublié qu'ils jouaient un derby"

Dorian Dessoleil - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Dessoleil après la défaite de Charleroi : "Certains joueurs ont oublié qu’ils jouaient un... Le capitaine du Sporting de Charleroi Dorian Dessoleil était très remonté au terme du choc wallon entre Charleroi et le Standard, remporté 1-2 par les Rouches dimanche. "A partir de la 60e minute, certains joueurs ont oublié qu’on jouait un derby", a-t-il lâché sans citer de noms au micro d’Eleven Sports. "Dans ce genre de matches, on n’a pas le droit de se relâcher, de faire les choses à moitié. C’est ça qui a fait la différence en fin de match. Je ne pense pas que ce soit un manque de fraîcheur qui ait joué. La fatigue ne doit pas entrer en compte quand on joue un derby, ça se joue au mental. Le Standard a tout donné jusqu’à la 95e et nous on a arrêté à la 60e." Dessoleil a ensuite tenté d’analyser la rencontre mais a rapidement ramené la question de l’engagement au centre de son discours. "On était bien en première période. Malheureusement, on n’a pas su se créer énormément d’occasions. On avait bien repris la deuxième période avec de la pression mais à partir de la 60e, c’est un tout autre match. C’est une semaine compliquée pour nous. Jeudi, on a été éliminé en Europe en ayant tout donné,. Aujourd’hui c’est différent car on n’a pas tout donné. À partir du moment où les onze joueurs qui sont sur la pelouse ne font pas les efforts qu’ils doivent faire, Charleroi redevient une petite équipe.